Dia das Mães: até R$ 200 de desconto em Alexa Echo, Kindle e outros produtos Amazon

O Dia das Mães deste ano será celebrado em 9 de maio, e quem quiser garantir um presente especial precisa correr para encontrar a melhor opção. Na Amazon, há milhares de produtos incríveis no catálogo, muitos deles com descontos que valem muito a pena.

Um dos exemplos é o Alexa Echo Dot 4ª Geração, um dos queridinhos dos consumidores, que entrou em promoção especialmente para a data e seu preço diminuiu de R$ 399 para R$ 284,05 (R$ 114,95 a menos). O smart speaker funciona com comandos de voz e possibilita agilidade e modernidade no dia a dia: é possível checar previsão do tempo, tocar músicas, trancar portas, ouvir as principais notícias do dia e buscar qualquer outra informação.

Além desse, vários outros dispositivos da Amazon estão com ofertas imperdíveis, incluindo Kindle (para leitura de e-Books; de R$ 349 por R$ 284,05) e Fire TV Stick Lite (que transforma qualquer TV em smart; de R$ 349 por R$ 284,05). Outros produtos da linha Echo Dot também entraram na promoção, incluindo o Echo Studio, com mais de R$ 200 off.

Na página especial que a Amazon criou para o Dia das Mães, dá para navegar por milhares de produtos em diferentes categorias. Há opções de moda, eletrônicos, livros, decoração, gastronomia, esportes e diversão, além de uma seção para você encontrar presentes de acordo com o estilo dela, de vaidosa a conectada.

Alexa Echo Dot 4ª Geração (de R$ 399 por R$ 284,05)

Kindle 10ª Geração (de R$ 349 por R$ 284,05)

Fire TV Stick Lite (de R$ 349 por R$ 284,05)

Echo Studio (de R$ 1.699 por R$ 1.424,05)

Iphone 11 Apple 128 Gigas (de R$ 4.926,88 por R$ 4.699)

Câmera GoPro HERO9 (de R$ 3.560 por R$ 3.399)

Smartphone Samsung Galaxy S21+ (de R$ 7.399 por R$ 5.798,99)

Caixa de Som JBL Xtreme (de R$ 1.579,90 por R$ 1.479)

Relógio Pulso Everlast Feminino (de R$ 489 por R$ 389)

Smartwatch Haylou LS05 Solar (de R$ 221,96 por R$ 182)

Cafeteira Elétrica Dolce Mondial (de R$ 151,84 por R$ 129,90)

Fone de Ouvido Bluetooth Tune 500 JBL (de R$ 239 por R$ 199)

