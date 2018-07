Dia de campo discute controle do greening O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) realizará, na sexta-feira, em Limeira (SP), dia de campo sobre o controle do greening. O evento será às 8h30, no Centro Comunitário São João. O objetivo é mostrar aos produtores os sintomas e técnicas para o manejo da doença. Informações, tel. (0--16) 3301-7000.