Dia de maratonas, de Berlim a São Paulo

O dia será de opções diversificadas para quem gosta de corridas de longa distância. Os que preferem assistir à carreira dos melhores atletas do mundo vão poder acompanhar o etíope Haile Gebrselessie, que tem como objetivo bater o recorde mundial da Maratona de Berlim, percurso mais rápido entre os eventos do circuito internacional. No Brasil, o dia é promissor para quem gosta de encarar o desafio de calçar o tênis e testar os limites. São duas provas de revezamento: a Maratona de São Paulo e a Meia Maratona de Salvador. Além delas há a Corrida e Caminhada da Longevidade, em Ribeirão Preto.

"Para mim, é como se fosse a minha maratona", diz o etíope sobre sua prova preferida. Gebrsselassie fez uma pequena provocação a Usain Bolt, que há algumas semanas lotou o Estádio Olímpico de Berlim para ver suas três medalhas de ouro no Mundial de Atletismo. "Ele trouxe 60 mil (pessoas) eu vou levar 1 milhão para as ruas." Na edição do ano passado, o maratonista estabeleceu o recorde mundial da distância, 2h03min59. Muitos apostam que poderá superar a marca.

Adversário, teoricamente Gebrsselassie só tem um: o queniano Duncan Kibet. O corredor é o único a já ter conseguido estabelecer um tempo até meio minuto mais lento que a marca mais rápida do mundo.

Hoje, São Paulo terá a 17ª edição da Maratona Pão de Açúcar de Revezamento. A largada será às 7 horas, no Obelisco do Ibirapuera. A organização informa que 30 mil corredores estão inscritos, entre eles Marilson dos Santos, que treina para a Maratona de Nova York, prevista para novembro.

Marilson integrará o grupo de Antônio Borges, Hudson de Souza, Jean Carlos da Silva, Reginaldo Campos, Adriano Bastos, Daniel da Silva, Joilson da Silva e Antônio Carlos de Jesus. Segundo o técnico da equipe Pão de Açúcar, Ricardo D"Angelo, o objetivo do grupo é restabelecer a hegemonia que perdurou de 2003 a 2006. "Nas duas últimas edições o Cruzeiro venceu. Agora, vamos em busca do título."

Em Salvador, a Meia Maratona, com largada a partir das 7h15, tem como novidade a inclusão social: além dos corredores que enfrentarão por várias vezes o percurso de 5,27 quilômetros entre o Farol da Barra e o Bairro Ondina, a prova incluirá cadeirantes, deficientes visuais, deficientes auditivos e amputados de membros inferiores ou superiores. Em Ribeirão Preto, às 8h15, a campeã da São Silvestre Maria Zeferina Baldaia é a principal corredora da Circuito de Corrida e Caminhada da Longevidade.