Dia deve ter céu nublado e chuva em boa parte do País

Nas demais áreas da Região Sul do País, além do sul de Mato Grosso do Sul, a instabilidade deve persistir durante toda a tarde. Os altos índices de umidade e temperaturas também provocam pancadas de chuva entre o norte das Regiões Norte e Nordeste. O dia ficará nublado no leste do Nordeste e do Sudeste. No leste paulista, poderão ocorrer chuvas isoladas. O sol deve predominar em grande parte da Região Centro-Oeste, oeste de Minas Gerais e Bahia, Tocantins e sul do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas.

Nas demais áreas do País, o dia deve apresentar variação de nebulosidade. Deve chover forte entre o nordeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. A umidade relativa do ar estará abaixo dos 40% em Rondônia, Mato Grosso, noroeste de Goiás, Tocantins e sul do Pará.