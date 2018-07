Dia do Desafio quer estimular hábitos saudáveis Com o objetivo de estimular a população a ter hábitos saudáveis, com enfoque maior na prática de exercícios físicos, será realizado nesta quarta-feira, em várias cidades do País, o Dia do Desafio. O evento tem origem no Canadá, na década de 80, e é realizado sempre na última quarta-feira do mês de maio.