Dia em homenagem a autistas ilumina Cristo Redentor O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Monumento às Bandeiras e o Viaduto do Chá, em São Paulo, e a Torre de Televisão, em Brasília, serão iluminados com a cor azul, de amanhã até o dia 7, para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no sábado. Esta é a quarta edição do evento mundial, e a homenagem ocorrerá ainda em outros pontos turísticos brasileiros, como a Ponte Estaiada e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na capital paulista, e internacionais, como o Empire State Building, em Nova York.