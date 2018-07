Dia fica nublado e com chuviscos em São Paulo

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a mínima hoje fica em torno de 15ºC e a máxima chega a 24ºC. O índice de umidade relativa do ar fica acima de 60%.

Os próximos dias serão propícios a formação de nevoeiros e temperaturas baixas durante as madrugadas, com mínimas que podem atingir 12ºC. Os dias serão ensolarados com máximas de 25ºC. Por conta do predomínio de sol e do ar mais quente e seco que vem do interior do continente, os índices de umidade relativa do ar voltam a cair e nos próximos dias tendem a oscilar em torno dos 35%.

No Nordeste, a previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas na maioria das capitais da Região, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Aracaju, Fortaleza, Maceió, Natal, Recife, Salvador, e Teresina o tempo deverá ficar nublado e há possibilidade de chuvas isoladas ou esparsas.

Em Recife, as chuvas fortes já deixaram nove mortos. Oito desses óbitos foram causados por deslizamentos. Já são 12 cidades atingidas, 543 famílias desabrigadas e 645 famílias desalojadas. O maior número de pessoas fora de suas casas está na região metropolitana. A Zona na Mata Norte, perto do Rio Goiana, é bastante afetada já que os moradores vivem perto do leito do rio. Recife está no período do ano de maior incidência de chuva, que acontece entre abril e julho, o chamado quadrante.