Dia hoje terá tempo seco no Sudeste e Centro-Oeste O tempo permanece seco em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do País nesta quarta-feira, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Uma frente fria se aproximará do extremo sudoeste do Rio Grande do Sul, onde haverá muitas nuvens e fortes pancadas de chuva. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no sul e centro-leste do Paraná a previsão é de pancadas de chuva isoladas e localmente intensas.