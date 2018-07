Dia mundial da psoríase terá campanhas em 6 Estados Seis Estados do País farão amanhã, a partir das 9 horas, uma campanha informativa para a população a respeito da psoríase, doença inflamatória da pele que atinge aproximadamente 3% da população mundial. Em São Paulo, uma tenda com médicos será montada em frente ao museu Afro Brasil, no Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade, para a entrega de informativos e discussão das causas e efeitos, com o objetivo de diminuir o preconceito contra aqueles que sofrem com o problema. As campanhas, que acontecem no Dia Mundial da Psoríase, serão realizadas no Amazonas, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de São Paulo.