Dia Mundial Sem Carro começa congestionado

A zona sul era a região com mais trechos de tráfego carregado, acumulando 30 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A Avenida dos Bandeirantes apresentava tráfego complicado em seis quilômetros da pista sentido marginal, entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, devido ao excesso de veículos.

Um acidente envolvendo um ônibus, no Viaduto Grande São Paulo, no Centro de São Paulo, que interditou totalmente a via por duas horas, e um atropelamento na Avenida Inajar de Souza, na zona norte da cidade, eram os acidentes que atrapalhavam o transito nesta manhã.

Este é o sexto ano consecutivo que a capital paulista participa do Dia Mundial Sem Carro. Apenas outros sete municípios brasileiros integram a lista oficial de cidades participantes da edição de 2011. Ano passado, o País apresentava 30 municípios na listagem.