Das mil e uma possibilidades conhecidas de fim do mundo, duas já estão bem claras para o ser humano: ninguém mais duvida que, se a gente não largar o carro, o ar ficará em breve irrespirável, assim como todo mundo sabe que, ao primeiro sinal de quebra na produção das montadoras de veículos, a economia entra em colapso e, a curtíssimo prazo, nos sufoca. Por ora, as autoridades se esforçam para convencer o cidadão a comprar automóvel e a deixá-lo na garagem.

Como ontem foi o Dia Mundial Sem Carro, o melhor que se pode fazer hoje para colaborar com o equilíbrio do planeta é aproveitar a redução de IPI nas concessionárias. Parece insustentável, mas é da natureza da tal sustentabilidade marcar datas para o homem começar a mudar de vida. Já criaram um dia mundial sem tabaco, outro sem racismo, este sem carro, mas o ideal seria juntar todas essas efemérides numa espécie de Dia Mundial Sem Vergonha. Em todos os outros faríamos a coisa certa, já pensou?!

ESPELHO MEU

Miriam Leitão voltou de férias toda prosa à bancada do Bom Dia Brasil. Explica-se: a atriz Camila Morgado está fazendo na

novela das 8 papel de comentarista econômica de sucesso na TV.

RECUO GOSTOSO

Gilberto Kassab deu pra trás de novo: não vai mais cortar 20% das vassouras na limpeza pública de São Paulo. É a segunda boa notícia a custo zero que o prefeito produz em menos de uma semana.

Marcha diplomática

Já tem sem-teto em São Paulo juntando o dinheiro da passagem para invadir as Embaixada do Brasil em Assunção, Montevidéu, Santiago ou em qualquer outra capital latino-americana, menos Tegucigalpa, onde

nossa representação diplomática já está ocupada pelo pessoal

do Zelaya.

Não tem erro!

Aconteceu o que todo mundo mais ou menos já esperava: a forma lúcida, ponderada e inatacável como Lula vem conduzindo questões delicadas como a exploração do pré-sal e a compra de aviões de caça

rendeu ao presidente aprovação de 81% na última avaliação do

Ibope. A opinião pública não falha nunca, né não?! Ô, raça!

Chato, feio e bobo

E a troca de farpas entre os rapazes do Pânico e do CQC, hein?! Como se diz na Turma do Casseta & Planeta, "parece coisa de bambi",

né não?

Amostra grátis

Fabricantes americanos, franceses e suecos de aviões de caça já se colocaram à disposição do governo brasileiro para uma demonstração prática de seus respectivos equipamentos para defender, caso necessário, a Embaixada do Brasil em Tegucigalpa.

Volta à rotina

Dependendo do lugar do mundo onde você esteja, todo dia é Dia Mundial Sem Transporte Público!