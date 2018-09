Dia nublado na véspera de feriado na maior parte do País

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), os ventos úmidos que chegam do mar deixam o céu nublado com condição para chuva fraca e isolada na Bahia. No sul do Maranhão, no oeste do Piauí e da Bahia haverá sol com variação de nebulosidade e pancadas de chuva isolada. No leste do Maranhão e faixa centro-sul do Piauí e no noroeste da Bahia, sol entre algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região: sol e poucas nuvens. Salvador terá máxima de 28ºC e máxima de 32ºC em São Luis.

No sul de Rondônia e no nordeste do Pará, haverá sol entre poucas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva. No Amapá e no norte do Pará, sol e poucas nuvens. Nas demais áreas da Região: nublado com pancadas de chuva. Máxima de 34ºC em Macapá e 33ºC em Belém.

Chove no centro-norte de Goiás, de Mato Grosso e na maior parte do Norte do Brasil o calor e elevada umidade do ar provocam pancadas de chuva isolada. O sol aparecerá entre poucas nuvens no Sul do país e a temperatura mínima fica baixa no Rio Grande do Sul. Máxima de 24ºC em Florianópolis e 22ºC em Porto Alegre.