DIA PERFEITO Faz sentido que a polenta cremosa com lascas de bacalhau do Feed só seja servida aos sábados. Untuosa, finalizada com muito azeite e deliciosas lascas de alho assado, ela deve ser saboreada sem pressa, como pede o lindo jardim do restaurante. R. Artur de Azevedo, 517, Pinheiros, 4305-7727.