Dia será chuvoso em boa parte do País

O dia terá variação de nuvens e pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, com exceção do Acre e de Rondônia. Pancadas de chuva também ocorrerão em grande parte do Nordeste do País. A instabilidade volta a aumentar entre o sul do Tocantins, centro-norte de Goiás, norte de Minas Geris e oeste da Bahia, com risco de chuva forte localizada.

O sol aparece entre poucas nuvens no sul de Rondônia e no oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas máximas estarão baixas na faixa leste da Região Sul e do Sudeste. No litoral do Sudeste o dia terá muito vento.