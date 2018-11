Dia será de chuva em parte da regiões Norte e Nordeste Pancadas de chuva continuam hoje a atingir grande parte da Região Norte e Nordeste, além do norte de Mato Grosso e Goiás. Na faixa litorânea que vai do norte do Rio Grande do Sul até o Sergipe, haverá rápidas aberturas de sol, e as chuvas ocorrerão de maneira fraca e isolada.