Dia será de chuva em parte do centro-sul do Brasil Uma frente fria avança sobre a Região Sul do País e aumenta a nebulosidade no Paraná, em Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul e na faixa sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde haverá chuva a qualquer momento do dia. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), os ventos úmidos que chegam do mar facilitam a formação de nuvens no leste do Nordeste e poderá chover em alguns pontos dessa área.