Dia será de chuva em quase todo o País

O início do fim de semana será nublado e com pancadas de chuva no norte do Rio Grande do Sul, nos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais, além do Distrito Federal.

O sol aparecerá na faixa norte e nordeste do País, entre os Estados de Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, centro-sul do Pará, Tocantins, centro-sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, mas também ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia nessas áreas.

A chuva ocorrerá de maneira fraca e isolada no litoral sul do Rio Grande do Sul e entre o litoral do Espírito Santo ao litoral sul da Bahia. Tempo nublado nas demais áreas de Minas, Espírito Santo e Bahia. Nas demais áreas do País, o dia terá sol e poucas nuvens.