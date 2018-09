Dia será de chuva na capital paulista

Durante a tarde, o sol aparece e as temperaturas aumentam. A máxima chega aos 28ºC. O calor associado com a alta umidade disponível na atmosfera causa pancadas de chuva no fim da tarde.

Previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, aponta que a partir de hoje, as condições típicas de verão voltam a predominar. O sol começa a aparecer ainda pela manhã e elevar as temperaturas. As máximas previstas para domingo e segunda-feira são de 29ºC e 28ºC, respectivamente. No final da tarde, as chuvas voltam a ocorrer com intensidade intensa, trazendo o risco para a formação de alagamentos.