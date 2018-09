Dia será de chuva na maior parte do centro-sul do País

No sul do Estado de Minas Gerais e nas regiões limites com o Estado de São Paulo, a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde. Há pequena chance de chuva também no Triângulo Mineiro e no sudoeste de Minas. Nas demais áreas da região, a expectativa é de sol e poucas nuvens. Na capital paulista, a máxima será de 26ºC.

No oeste do Paraná e de Santa Catarina e no centro-oeste do Rio Grande do Sul, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva, que podem ser fortes em pontos isolados. Já no centro-leste do Paraná e de Santa Catarina, haverá sol e poucas nuvens. Máxima de 20ºC em Curitiba.

Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no oeste de Goiás. No centro-oeste e no sul do Estado de Mato Grosso do Sul a previsão é de temporal, com rajadas de vento. No leste de Goiás e no Distrito Federal, haverá sol e poucas nuvens. Máxima de 32ºC em Campo Grande.

Em parte das regiões Norte e Nordeste, haverá muitas nuvens e pancadas de chuva. Em alguns pontos poderá chover forte. No leste do Amapá e no nordeste do Pará, haverá sol e poucas nuvens. No oeste do Amapá, norte e extremo leste do Pará, extremo norte do Tocantins, oeste do Amazonas e no Acre, o dia será de sol, nebulosidade variável e pancadas de chuva. Máxima de 32ºC em Manaus.

Sol e poucas nuvens no centro-sul e no sudoeste da Bahia, no extremo-norte do Piauí, no Ceará, no Maranhão e no Rio Grande do Norte. Nas demais áreas da Região o dia será nublado com possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser localmente fortes. Máxima de 32ºC em São Luís.