Dia será de chuva na maior parte do País

No norte e leste do Paraná, leste de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul pode chover de forma mais fraca. Haverá sol e poucas nuvens no norte dos estados do Pará, centro-norte do Espírito Santo, sul, centro-leste e nordeste da Bahia e parte do Rio Grande do Sul. Sobre a Ilha do Marajó e nordeste do Pará, incluindo a capital Belém e norte do Maranhão, haverá variação de nebulosidade e uma pequena chance de pancada de chuva localizada a partir da tarde. As temperaturas estarão elevadas no centro-norte do Brasil.