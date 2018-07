Nas demais áreas do País, o sol irá predominar. A temperatura deve permanecer estável, com ocorrência de nevoeiros no sul de Minas Gerais, sul do Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).