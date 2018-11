Dia será de chuva na Região Norte e partes do Nordeste Áreas de instabilidade provocarão hoje pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, no centro-norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Em pontos localizados dessas áreas poderá chover forte, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).