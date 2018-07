Dia será de chuva na Região Sul do Brasil

Em alguns períodos, haverá muitas nuvens e chuva que poderá ser intensa no leste do Paraná e de Santa Catarina. Nas outras áreas dos dois Estados, a previsão é de chuva isolada, entre muitas nuvens. A temperaturas devem cair no Sul.

A previsão também é de nebulosidade variável, com pancadas de chuva isoladas, no litoral do Nordeste e na faixa norte do País. O tempo ficará instável no litoral da Bahia. O dia ficará nublado na faixa entre o norte do Espírito Santo e Pernambuco. A umidade relativa do ar ficará baixa no interior do País, entre o oeste da Bahia e o leste de Rondônia.

Já para o norte do Nordeste e entre o Acre e o leste do Amazonas, a previsão é de sol com variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. O dia deverá ser de sol nas demais regiões do País.