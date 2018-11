Dia será de chuva na Região Sul do País

Na faixa norte do Brasil, entre as Regiões Norte e Nordeste, o dia será de pancadas de chuva. O posicionamento da Zona de Convergência Intertropical poderá intensificar as pancadas de chuva entre Amapá, norte do Pará, do Maranhão, Piauí, Ceará, no Rio Grande do Norte e Paraíba. Na faixa leste do Nordeste, a previsão será de tempo instável: nuvens, aberturas de sol e períodos de chuva rápida.

O dia será de sol em grande parte do Estados do Centro-Oeste, no centro-norte do Paraná, no centro-oeste de São Paulo, interior de Minas Gerais e centro-sul do Tocantins. Entre a faixa leste de São Paulo, o Rio de Janeiro e Espírito Santo o sol aparecerá entre nuvens. A temperatura estará em gradativa elevação na faixa leste de São Paulo.