Dia será de chuva no litoral do Sudeste e do Nordeste

O dia será com muitas nuvens em toda faixa leste do País, devido aos ventos que vão do oceano em direção ao continente. Na faixa litorânea entre o Sergipe e Pernambuco, e litoral sul da Bahia, ocorrerão chuvas intermitentes.

Do litoral do Rio Grande do Norte até o litoral de Santa Catarina, poderão ocorrer chuvas fracas e isoladas. No Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima e centro-oeste do Pará, as chuvas ocorrerão em formas de pancadas, e poderão ser fortes de maneira isolada.

No extremo noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, haverá possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde, que poderão ser fortes. Esta mesma condição de tempo deve ser observada no norte de São Paulo, leste de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Triângulo Mineiro. Nas demais áreas do país o sol predominará. O dia será ventoso desde o litoral de São Paulo até o litoral do Rio Grande do Sul.