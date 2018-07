Dia será de chuva no Norte, centro-oeste e nordeste

Os ventos que sopram do mar mantém o céu nublado com chuva no leste e sul da Bahia, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), ocorrerão pancadas de chuva a partir da tarde no oeste e centro-sul do Maranhão e no sul do Rio Grande do Sul.

Choverá de forma isolada no interior baiano e no litoral de Sergipe e de Alagoas. O dia ficará encoberto com chuva isolada no litoral de Santa Catarina, do Paraná, no sul do Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais. Nas demais áreas do Brasil o dia será de sol com variação de nuvens.