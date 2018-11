Dia será de chuva no Norte e Nordeste do País O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte da Região Norte e Nordeste do País e, em algumas localidades, poderá chover forte. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), haverá muitas nuvens e chuva isolada na faixa litorânea entre Paraná e o litoral do Rio de Janeiro. Entre Minas Gerais e o leste do Rio Grande do Sul, o sol aparecerá entre nebulosidade variável. O tempo ficará instável, com curtos períodos de sol e chuva, no litoral da Bahia. No Espírito Santo e leste de Minas o dia ficará nublado. Nas demais áreas do Brasil o dia será de sol entre poucas nuvens.