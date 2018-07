Dia será de chuva no Sul do Brasil

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), em Roraima, no norte do Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará haverá pancadas de chuva isoladas. Na faixa leste que vai de Sergipe até o Rio Grande do Norte, o dia terá variação de nebulosidade e pancadas de chuva.

Nas demais áreas do Brasil, o dia será de sol. Pela manhã poderão ocorrer nevoeiros isolados no norte do Paraná, em parte de São Paulo e sul de Minas Gerais. Já no período da tarde a umidade relativa do ar estará baixa em Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Tocantins, sul do Pará e em Rondônia. Nessas regiões, a temperatura estará estável.