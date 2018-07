Dia será de muitas nuvens e chuva entre Norte e Sudeste

Haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas em toda a faixa norte do país. Uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) gera muitas nuvens e fortes pancadas de chuva entre o leste do Amazonas e o sul de São Paulo.

As pancadas de chuva mais significativas entre estas Regiões ocorrerão entre a tarde e noite e de forma localizada serão fortes. No sudeste do Rio Grande do Sul e entre o norte de Minas e o nordeste da Bahia, o sol aparecerá entre poucas nuvens.

No leste da Bahia, o tempo ficará instável, com curtos períodos de sol e chuva. Nas demais áreas do país haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficarão estáveis em todo o país.