Dia será de muito calor no Sudeste e Centro-Oeste Uma massa de ar seco deixa o tempo quente e ensolarado no Centro-Oeste e grande parte do Sudeste do País. Em São Paulo, a máxima poderá alcançar os 28ºC. A umidade relativa do ar estará baixa no interior do País, principalmente entre leste de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, norte de São Paulo e oeste de Minas Gerais.