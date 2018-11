Dia será de pancadas de chuva em grande parte do País

A chuva será forte em diversas cidades do Sudeste, principalmente no norte, centro-leste e nordeste e na capital de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, centro-sul, oeste e noroeste de Minas Gerais. Máxima de 25ºC na capital paulista.

No sul de Mato Grosso do Sul e no centro de Mato Grosso, o sol vai predominar, Nas demais áreas haverá sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 33ºC em Cuiabá.

No leste da Bahia, de Sergipe e em Alagoas o sol aparece entre poucas nuvens. Nas demais áreas: nebulosidade variável e pancadas de chuva. Máxima de 30º em Salvador. No sul de Rondônia haverá predomínio de sol. Nas demais áreas: muitas nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 33ºC em Belém.

O dia será de muitas nuvens e chuva no leste do Paraná e de Santa Catarina. No sul do Paraná, centro-leste catarinense e nordeste do Rio Grande do Sul o tempo fica instável, com sol entre muitas nuvens e períodos de chuva. Sol entre nuvens e pancadas de chuva no leste do Paraná e de Santa Catarina. Máxima de 25ºC em Florianópolis.