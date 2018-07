Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o dia terá muitas nuvens e chuvas isoladas no nordeste de Santa Catarina, no litoral do Paraná, no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Já no litoral do Espírito Santo pode chover a qualquer hora do dia. O tempo ficará instável, com curtos períodos de sol e chuva em todo o litoral da Bahia.