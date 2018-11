Dia será de pancadas de chuva em todo o País O dia será de pancadas de chuva em grande parte do País, hoje, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se estabelecerá entre o Acre até São Paulo e, com isso, haverá muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora do dia nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, oeste do Pará, em Mato Grosso, sul de Goiás, no centro-norte de Mato Grosso do Sul, no centro-sul de Minas, em São Paulo, no Paraná e norte de Santa Catarina.