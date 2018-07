Dia será de sol e temperaturas elevadas na capital O sábado começou com poucas nuvens e termômetros oscilando em torno dos 18ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia, o sol predomina e provoca a rápida elevação das temperaturas, com máximas que podem superar os 30ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio e pode atingir valores próximos aos 35% nas horas mais quentes do dia.