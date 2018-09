Dia será de sol em boa parte do País O sol predomina em grande parte do País, mas pode chover forte em áreas da Região Norte e da Região Sul, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). O dia será de predomínio de sol no centro do País e no sul do Rio Grande do Sul. Sobre o interior do Nordeste, Goiás, Distrito Federal, centro-leste de Mato Grosso, sudeste do Pará e Tocantins e interior do Nordeste a umidade do ar deverá entrar em estado de atenção no período da tarde com valores abaixo de 30% em diversas localidades.