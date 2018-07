Dia será de sol na maior parte do País

No norte do Pará, no Amapá, em Roraima e na maior parte do Amazonas, nuvens carregadas formadas pelo calor e a alta umidade provocarão pancadas de chuva localmente forte. O céu estará nublado com chuva no leste da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande Norte.

O dia terá variação de nebulosidade e pancadas de chuva no centro-leste entre o Rio Grande do Norte e Alagoas haverá pancadas de chuva, que poderá ser intensa em alguns períodos. No interior da Região Sul, grande parte de São Paulo e de Mato Grosso do Sul e no centro-sul de Minas Gerais haverá formação de nevoeiro.