Dia será de sol no País, menos na Região Norte

O dia será nublado e com pancadas de chuva, que poderão ser fortes, no Amazonas, Acre, centro-norte de Rondônia, Roraima, oeste e centro-sul do Pará e faixa norte do Mato Grosso. No leste do Amapá, Ilha de Marajó e nordeste do Pará, o sol aparecerá, mas também ocorrerão pancadas de chuva.

Nas demais áreas da Região Norte, centro do Mato Grosso, norte de Goiás, oeste da Bahia, norte do Piauí, centro-sul do Ceará, e centro-leste da Paraíba e Pernambuco, também poderão ocorrer pancadas de chuva, porém as chances são menores.

No sul da Bahia e Recôncavo Baiano, o dia será com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas. Desde o litoral norte da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, haverá possibilidade de chuva passageira. Sol entre algumas nuvens desde o leste do Rio Grande do Sul até o sul do Espírito Santo. Nas demais áreas do País, haverá predomínio de sol.