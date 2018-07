A previsão é de sol entre nebulosidade variável e com pancadas de chuva isolada no centro-norte do Amazonas, do Pará, em Roraima, no Amapá, norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. No leste do Nordeste haverá muitas nuvens e poderá chover entre Paraíba e nordeste do Sergipe e no Recôncavo Baiano. A umidade que chega do oceano aumentará a nebulosidade sobre o Espírito Santo e haverá chuva isolada.