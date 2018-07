Dia será de tempo nublado e sem chuva em SP

Nos próximos dias o tempo segue estável e sem previsão de chuvas até a quinta-feira. De acordo como Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas oscilam entre mínimas de 15ºC e máximas em torno dos 26ºC.

Uma nova frente fria aumenta a quantidade de nuvens e traz chuvas fracas e isoladas na sexta-feira, além de provocar leve declínio das temperaturas máximas entre o sábado e domingo, em função dos ventos que passam a soprar do mar em direção à costa paulista.

Na Região Sul do Brasil, o avanço de um sistema frontal deixará o tempo nublado, com pancadas de chuva e descargas elétricas no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sul e sudoeste do Paraná. Entre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul poderão ocorrer acumulados significativos de chuva. As pancadas de chuva deverão ocorrer a partir da tarde entre o norte catarinense e sul do Paraná.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no norte da Região Norte e faixa norte litorânea da Região Nordeste, o sol aparecerá, mas também ocorrerão pancadas de chuva. Em todo leste da Região Nordeste o dia será nublado, e na faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia haverá muitas nuvens, rápidas aberturas de sol e chuva rápida.

O dia será de predomínio de sol e valores baixos de umidade relativa no sul do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, oeste da Bahia, Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais. Nas demais áreas do País, céu parcialmente nublado.