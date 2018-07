Dia será de tempo seco em São Paulo

A umidade relativa do ar permanece baixa no período das tardes e as condições atmosféricas prejudicam a qualidade do ar. No fim de semana, a tendência é de que a propagação de uma frente fria de fraca atividade pelo oceano aumente a nebulosidade, provocando chuvas isoladas entre o final do sábado e o domingo.

No País, uma frente fria provocará pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Haverá temporais em algumas localidades do centro-norte do Rio Grande do Sul. No norte do Paraná e sul de Mato Grosso a chance de chuva será menor.

O dia será de muitas nuvens e chuva isolada em toda a faixa leste da Região Nordeste. No norte da Região Nordeste e faixa central de Minas Gerais o sol aparecerá entre poucas nuvens.

No norte da Região Norte haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas. O sol predominará nas demais áreas do País. A umidade relativa do ar ficará baixa em grande parte do interior do País.