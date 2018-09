Dia será nublado e chuvoso em boa parte do País

Haverá pequena chance de ocorrerem pancadas de chuva, também, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nas demais áreas do Rio, no sul do Espírito Santo e leste mineiro, o dia será nublado. Máxima de 25ºC em São Paulo.

Haverá possibilidade de chuva a qualquer hora do dia no sudeste de Santa Catarina. No litoral nordeste catarinense e no litoral do Paraná haverá variação de nuvens. O sol predomina no oeste da Região Sul. Máxima de 23ºC em Porto Alegre.

No centro-sul de Rondônia, centro do Mato Grosso e centro de Goiás, as chances de pancadas de chuva serão menores, mas não estão descartadas. No sul de Mato Grosso e de Goiás e em Mato Grosso do Sul, o sol irá predominar durante o dia. Nas demais áreas da região a previsão é de sol com nebulosidade variável e possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 38ºC em Cuiabá.

No nordeste do Pará e no centro-leste do Amapá, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva. Em alguns pontos poderá ser forte. Máxima de 31ºC em Porto Velho.