Dia será nublado e com chuva em grande parte do País

Há muitas nuvens e condição para muita chuva no norte de São Paulo e em Minas Gerais. Os ventos úmidos deixarão o dia nublado e com chuva isolada no sul do Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na faixa leste paulista e paranaense.

O dia será de sol e nebulosidade variável no Rio Grande do Norte, no leste de Pernambuco e da Paraíba. No interior do Sul do País, o dia será de sol entre poucas nuvens com possibilidade de pancadas no oeste da região.