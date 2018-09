Dia será nublado e quente na maior parte do País

O dia será de tempo instável no leste da Bahia e pode chover a qualquer hora. No centro-sul gaúcho, no nordeste de Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo, o dia será de muito sol e pouca nebulosidade.

Segundo o Cptec, o calor e a alta umidade deixam o dia com condições para pancadas de chuva nas demais áreas do País. As temperaturas continuam elevadas na Região Sudeste. No norte do Rio de Janeiro, os termômetros podem marcar até 33ºC.