Dia será nublado, mas sem previsão de chuva em SP

Um sistema de alta pressão no oceano garante os próximos dias com pouca nebulosidade, tempo firme e queda das temperaturas, principalmente nas madrugadas e início das manhãs. Pelo menos até o final de semana, não há previsão de chuvas para a região da Grande São Paulo e capital paulista. As temperaturas voltam a subir a partir do domingo, quando os termômetros podem registrar máximas de 29ºC.

País

A quinta-feira terá pancadas de chuva em boa parte do País, principalmente no Norte, sul do Nordeste e parte do Sudeste, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Haverá muita nebulosidade e pancadas de chuva que podem ser fortes, de forma isolada na maior parte do Norte do Brasil, norte de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, norte de Minas, Espírito Santo, grande parte da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí.

No litoral de São Paulo, litoral sul do Rio, no leste do Paraná e de Santa Catarina o dia ficará nublado com possibilidade de chuva. No leste de Minas, oeste do Espírito Santo e norte do Rio haverá muitas nuvens e chuvas isoladas.

No sul de Mato Grosso e de Goiás, oeste de Minas, região centro-leste de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul o tempo fica parcialmente nublado. Nas demais áreas, haverá predomínio de sol e temperaturas estáveis.