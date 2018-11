Dia tem previsão de chuva em grande parte do País

No Centro-Oeste, haverá sol firme apenas no oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No restante da região, o sol pode aparecer, mas há predominância de chuva.

No leste do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Pará, Alagoas e Sergipe há predominância de sol. No restante da região, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuvas. Máxima de 31ºC em Salvador.

Toda a Região Norte terá sol com variação de nuvens e pancadas de chuva. Dia fechado no norte de Santa Catarina e leste do Paraná.