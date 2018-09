Dia terá calor e pancadas de chuva no fim da tarde

No norte de Minas Gerais, o sol aparece entre poucas nuvens. No centro-norte do Espírito Santo, o dia terá nebulosidade variável. No sul do Espírito Santo e nordeste do Rio de Janeiro, o sol aparece entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região Sudeste, o dia terá sol entre nuvens e pancadas de chuva à partir da tarde.

No extremo nordeste do Rio Grande do Sul, o dia será nublado com períodos de chuva. No norte do Paraná, sol aparece com variação de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Nas demais áreas da Região Sul, o dia será nublado com pancadas de chuva.

No sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul, o dia terá sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva no período da tarde. No centro-norte de Mato Grosso, o dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região Centro-Oeste, o dia terá sol entre nuvens e pancadas de chuva.

No sul da Bahia, o sol aparece entre poucas nuvens. No leste de Alagoas, de Sergipe e sudeste de Pernambuco, o dia será nublado com pancadas de chuva. Nas demais áreas, o sol com variação de nuvens e pancadas de chuva. Pode chover forte no interior da Região Nordeste.

No sul do Pará e Ilha de Marajó, leste do Amapá, sul do Amazonas, sul e leste do Acre e em Rondônia, o dia será nublado com pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região Norte, o sol aparece com variação de nuvens e pancadas de chuva.