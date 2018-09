Dia terá chuva em parte das regiões Norte e Sudeste

As áreas de instabilidade causam pancadas de chuva a partir da tarde no centro-leste e sul de São Paulo. No oeste do Estado, o dia será de sol e variação de nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Continuam as condições de sol e tempo seco em grande parte do Centro-Oeste e interior do Nordeste do País. Em algumas cidades dessas regiões, a umidade ainda fica baixo dos 30%.

No centro-oeste da Região Norte e no oeste de Mato Grosso haverá pancada de chuva que pode ser intensa em algumas cidades. No norte do Maranhão, nordeste do Pará e leste do Amapá haverá pancadas de chuva a partir da tarde

Nas demais áreas, a previsão é de sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão em declínio no Rio Grande do Sul.