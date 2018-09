Dia terá pancadas de chuva em boa parte do País

O tempo também segue fechado na regiões Sul e Centro-Oeste. A chuva é prevista para o litoral do Paraná e de Santa Catarina. No restante da Região Sul, a nebulosidade será variável ao longo do dia. Na Região Centro-Oeste, a previsão é de tempo nublado e chuva. A exceção é a fronteira entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o sol deve aparecer.

Já na Região Nordeste, o sol aparece no Rio Grande do Norte, Paraíba, interior de Pernambuco e norte de Alagoas. O tempo fica fechado no litoral sul e no interior da Bahia. No restante da Região Nordeste e na Região Norte, o dia terá nebulosidade variável e pancadas de chuva.