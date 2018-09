Dia terá pancadas de chuva em grande parte do País

O leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul terá chuva entre a tarde e a noite. No leste do Paraná, o sol aparece com variação de nuvens. Na faixa oeste da Região Sul, o sol aparece com nebulosidade variável e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 24ºC em Curitiba.

Nesta sexta-feira, também haverá pancadas de chuva, que poderão ser localmente fortes entre grande parte do Nordeste, do Norte, e à partir da tarde no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e oeste da Região Sul do Brasil. No Distrito Federal, nordeste de Mato Grosso do Sul e na faixa central de Goiás, o dia será de sol e poucas nuvens. Máxima de 34ºC em Goiânia.

No nordeste do Pará, no sul do Tocantins e na maior parte do Amapá haverá sol com nebulosidade variável e com pancada de chuva à tarde. Tempo nublado com fortes pancadas de chuva no centro-sul do Acre, em Rondônia, no norte do Tocantins, no centro-leste e no oeste e sul do Pará. Máxima de 31ºC em Porto Velho.

No sul da Bahia o dia será nublado com chuva isolada. Sol com variação de nuvens e pancada de chuva à tarde no sudoeste da Bahia. Na faixa norte da Região, haverá sol e poucas nuvens. Máxima de 29ºC em Salvador.