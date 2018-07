Dia terá sol entre nuvens na maior parte do Brasil

No sudeste do Rio Grande do Sul, o dia será nublado e com chuva a qualquer momento. Nas demais áreas do Estado e no sudeste de Santa Catarina haverá temporais localizados, com possibilidade de queda de granizo. No norte do Paraná, o sol aparece entre nebulosidade variável e com pancadas de chuva. Nas demais áreas da região Sul, o dia será nublado e com fortes pancadas de chuva.

No leste de Mato Grosso e no noroeste de Goiás, o dia terá sol entre variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. No nordeste de Mato Grosso do Sul, o sol aparece entre nebulosidade variável e com pancadas de chuva à tarde. No sul do Estado, o dia fica nublado e com fortes pancadas de chuva. Nas demais áreas de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, o sol aparece entre nebulosidade variável e com pancadas de chuva a qualquer momento. Nas demais áreas de Goiás e no Distrito Federal, haverá predomínio de sol.

No leste da região Nordeste, no norte do Rio Grande do Norte, no centro-norte do Ceará e do Piauí e na maior parte do Maranhão, o dia terá sol entre nebulosidade variável e com possibilidade de pancadas de chuva. No norte do Maranhão e do Piauí poderá chover forte. No sul do Maranhão e do Piauí e no sudoeste da Bahia, o sol aparece entre poucas nuvens. Nas demais áreas da região Nordeste, o dia terá sol entre poucas nuvens.

No sudeste do Tocantins haverá predomínio de sol. No norte do Amapá e no nordeste de Roraima, o sol aparece entre poucas nuvens. No sul do Tocantins, o dia terá sol entre nebulosidade variável e com possibilidade pancadas de chuva isolada. Nas demais áreas da região Norte, o sol aparece entre nebulosidade variável e com pancadas de chuva, localmente fortes.